Необычное соревнование провели в пригороде Киева.

Измеряли, что быстрее преодолеет определенное расстояние – электромобиль или мяч. Провели несколько экспериментов на трех расстояниях – 50, 75 и 100 метров. Результаты оказались закономерными.

Для эксперимента нашли футболиста с сильным ударом – Владимира Бражко из футбольного клуба "Динамо" Киев. Соревновался с ним электромобиль Tesla Model 3, который способен разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд.

По сигналу футболист должен был с максимальной силой ударить мяч, а автомобиль начать разгоняться.

Всего было проведено четыре попытки – на 100, две на 75 и на 50 метров.

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Отметку в 100 метров первым пересек электромобиль. А вот мяч это расстояние даже не пролетел, хотя на старте был однозначно быстрее авто.

Далее была отметка в 75 метров, которую также быстрее преодолела Model 3. Однако во второй раз на 75 метрах уже был быстрее мяч.

Также быстрее преодолел он и расстояние в 50 метров. Это неудивительно, ведь скорость мяча больше именно после удара, а вот дальше уже начинает уменьшаться, в то время как в авто скорость наоборот – сначала меньше, а дальше начинает увеличиваться.

Напомним, что китайцы представили электромобиль с запасом хода больше, чем у Tesla.