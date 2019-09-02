Опыт ремонта самой дешевой Tesla в Украине – Model 3 – от киевской СТО, которая специализируется на этих легковушках.

На примере разбитой Tesla Model 3, привезенной из автоаукциона в США, специалисты "Тесла Сервис Киев" рассказывают об особенностях ремонта этой модели в Украине.

Главная особенность ремонта Tesla Model 3 – это то, что запчасти для этой модели дороже, чем для старших моделей Model S и Model X. Например, если на аукционе в США битую "тройку" можно взять за 17-20 тысяч долларов, то на запчасти и ремонт предстоит еще столько же. В результате стоимость авто в Украине окажется на уровне 35-40 тысяч, а за эти деньги можно взять большую и лучше "упакованную" Model S.

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Кроме того, если в "тройке" нет ключа, то "пришить" другой к машине очень трудно. Если подушки безопасности срабатывают, то они не вредят обивке, однако от этого трескается лобовое стекло. О других особенностях ремонта Tesla Model 3 смотрите в видео:

Напомним, можно ли на Tesla Model 3 доехать из Киева в Одессу.