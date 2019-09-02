Досвід ремонту найдешевшої Tesla в Україні - Model 3 - від київської СТО, яка спеціалізується на цих легковиках.

На прикладі розбитої Tesla Model 3, привезеної з автоаукціону у США, фахівці "Тесла Сервіс Київ" розповідають про особливості ремонту цієї моделі в Україні.

Головна особливість ремонту Tesla Model 3 – це те, що запчастини для цієї моделі дорожчі, аніж для старших моделей Model S та Model X. Наприклад, якщо на аукціоні в США биту "трійку" можна взяти за 17-20 тисяч доларів, то на запчастини та ремонт треба буде ще стільки ж. В результаті вартість авто в Україні виявиться на рівні 35-40 тисяч, а за ці гроші можна взяти більшу та краще "упаковану" Model S.

Читайте також: наслідки падіння Tesla Model 3 з висоти 4 поверху.

Окрім того, якщо в "трійці" нема ключа, то "пришити" інший до машини дуже важко. Якщо подушки безпеки спрацьовують, то вони не шкодять оббивку, однак від цього тріскається лобове скло. Про інші особливості ремонту Tesla Model 3 дивіться у відео:

Нагадаємо, що чи можна на Tesla Model 3 доїхати з Києва до Одеси.