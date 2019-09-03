Незвичне змагання провели в передмісті Києва.

Вимірювали, що швидше подолає певну відстань – електромобіль чи м'яч. Провели кілька експериментів на три відстані – 50, 75 та 100 метрів. Результати виявились закономірними.

Для експерименту знайшли футболіста з сильним ударом - Володимира Бражко з футбольного клубу “Динамо” Київ. Змагався з ним електромобіль Tesla Model 3, який здатен розігнатися до 100 км/год за 6 секунд.

За сигналом футболіст повинен був з максимальною силою вдарити м’яч, а автомобіль почати розганятися.

Всього було проведено чотири спроби – на 100, дві на 75 і на 50 метрів.

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Відмітку в 100 метрів першим перетнув електромобіль. А от мяч цю відстань навіть не пролетів, хоча на старті був однозначно швидшим за авто.

Далі була відмітка у 75 метрів, яку також швидше подолала Model 3. Проте вдруге на 75 метрах вже був швидшим м’яч.

Також швидше подолав він і відстань у 50 метрів. Це не дивно, адже швидкість м’яча більша саме після удару, а от далі вже починає зменшуватися, в той час як у авто швидкість навпаки - спочатку менша, а далі починає збільшуватися.

Нагадаємо, що китайці представили електромобіль з запасом ходу більше, ніж Tesla.