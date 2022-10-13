Компьютерными играми смогут поиграть водитель и пассажиры во время ожидания зарядки электромобилей.

После того, как Tesla представила автомобильные видеоигры с управлением с помощью руля автомобиля, центрального сенсорного экрана или контроллера, другие бренды заметили это. Они понимали, что беспроводной связи Android Auto, Apple CarPlay или простой Screen Mirroring недостаточно.

Также интересно в Tesla можно играть даже в покер

BMW сотрудничает с AirConsole, чтобы предоставить клиентам доступ к нескольким играм. Этот шаг позволит владельцам i4, i7, iX и других автомобилей, оснащенных iDrive 8, использовать изогнутый дисплей в качестве игрового монитора. Игры отображаются на центральном экране, а панель приборов остается без изменений. Кроме того, не вся площадь экрана заполнена видеоигрой.

Баварская марка говорит, что один или несколько игроков смогут подключаться к информационно развлекательной системе автомобиля с помощью своих телефонов и использовать свои устройства в качестве контроллеров. Все, что нужно сделать, это ввести цифровой код или отсканировать QR-код. Такая система доступа также позволит другим владельцам BMW, сидящим в своих автомобилях, присоединиться к игровой сессии, пока электромобили заряжаются.

В BMW утверждают, что партнерство с AirConsole позволит «мгновенно доставлять игры по воздуху и управлять ими с помощью смартфонов», начиная со следующего года. Это означает, что для доступа к игровой функции может потребоваться подключение к Интернету.