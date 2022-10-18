Чимало заможних громадян нашої держави змогли виїхати за кордон та вивезти коштовні автомобілі.

Українських VIP-біженців у Монако та на Лазурному Березі стає більше. На вулицях Монако чи Ніцци можна побачити десятки суперкарів та елітних авто на українських номерах – про це свідчить продовження розслідування «Батальйон Монако» від Української правди.

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На цей раз у об’єктив попав екс-депутат Віталій Хомутиннік – у нього Lamborghini Urus та Bentley Continental GT на чеських номерах, а у його брата – Porsche 911 Turbo.

Дочка Григорія Суркіса їздить по Монако на Mercedes-Maybach GLS, а президент ФК «Олімпік» Владислав Гельзін – на Ferrari 458 Italia. Також помітили пасинка Геннадія Кернеса Родіона Гайсинського на Гелендвагені.

Крім того, у відео засвітилися потужні Lamborghini Huracan та Aston Martin DB11. А ще – чимало різноманітних Mercedes, Maybach, Bentley та Range Rover на українських номерах.