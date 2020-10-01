У Монако несподівано засвітився крутий бетмобіль, який в точності повторює зовнішність автомобіля Бетмена з культового фільму.

Як видно з фото, на машині висять українські номери. Бетмен - українець? Хто знає, але правда в тому, що цей автомобіль реставрували в Україні.

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Звичайно, навіть розпещена суперкарами місцева публіка не могла не звернути на це увагу - машину почали активно фотографувати. Виглядає вона ну дуже ефектно.

Так-так, це той самий український бетмобіль. В нашу країну він потрапив з Литви і саме тут його відреставрували.

Бетмобіль повинен був відправитися за кордон ще в першій половині 2020 року, але пандемія і карантин внесли корективи, і ось тільки днями автомобіль супер-героя нарешті перетнув кордон і став зіркою князівства. Відзначимо, до цього він був справжнім шоу-стопером в Україні і фігурував у рекламі.

Насправді це один з трьох автомобілів, побудованих для фільму «Бетмен» 1989 року. Унікальний авто побудований на базі Chevrolet Caprice і оснащений V12 від сімки BMW 1994 року.