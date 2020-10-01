В Монако неожиданно засветился крутой бэтмобиль, который в точности повторяет внешность автомобиля Бэтмена из культового фильма.

Как видно по фото, на машине висят украинские номера. Бэтмен – украинец? Кто знает, но правда в том, что этот автомобиль реставрировали в Украине.

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Конечно, даже избалованная суперкарами местная публика не могла не обратить на это внимание – машину начали активно фотографировать. Выглядит она ну очень эффектно.

Да-да, это тот самый украинский бэтмобиль. В нашу страну он попал из Литвы и именно здесь его отреставрировали.

Бэтмобиль должен был отправиться за границу еще в первой половине 2020 года, но пандемия и карантин внесли коррективы, и вот только на днях автомобиль супергероя наконец пересек границу и стал звездой княжества. Отметим, до этого он был настоящим шоу-стоппером в Украине и фигурировал в рекламе.

На самом деле это один из трех автомобилей, построенных для фильма “Бэтмен” 1989 года. Уникальное авто построено на базе Chevrolet Caprice и оснащено V12 от семерки BMW 1994 года.