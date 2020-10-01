Компания LIQUI MOLY Украина подтвердила доверие потребителей и получила Украинскую народную премию в номинации "Моторное масло 2020 года". Что доказывает звание лучших на рынке и говорит о признании бренда украинцами.

Украинская народная премия – это всеукраинский проект, с помощью которого определяются лучшие товары и услуги, которые представлены на украинском рынке. Победителей определяются сами украинцы, которые могут отдать голос компаниям и брендам, которым доверяют и качество которых проверено опытом и временем.

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Всего представлено 24 категории, среди которых: "Продукты питания", "Бизнес и финансы", "Недвижимость", "Сфера услуг", "Автотематика" и другие. Победа в каждой из номинаций – это настоящая гордость и отличие для бренда, ведь она подтверждает звание лучшего в своей отрасли.

Компания LIQUI MOLY Украина получила победу в категории "Автотематика", а именно в номинации "Моторное масло 2020 года". Это еще раз доказывать несомненное качество продукции и доверие потребителей.

"Получить народное признание – это настоящая награда для нас. Завоевать любовь потребителей к бренду – нелегкая задача, но победа в Украинской народной премии доказывать, что мы на правильном пути. Спасибо нашим клиентам и потребителям за каждый голос! Мы продолжим подтверждать ваше доверие, с каждым днем становиться все лучше и не останавливаться на достигнутом. Эта победа – настоящая мотивация для развития!", – комментирует СЕО компании Олег Забарный.