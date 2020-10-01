Компанія LIQUI MOLY Україна підтвердила довіру споживачів і здобула Українську народну премію в номінації “Моторна олива 2020 року”. Що доводить звання найкращих на ринку та говорить про визнання бренду українцями.

Українська народна премія – це всеукраїнський проект, за допомогою якого визначають найкращі товари та послуги, які представлені на українському ринку. Переможців визначають самі українці, які можуть віддати голос компаніям та брендам, яким довіряють та якість яких перевірена досвідом та часом.

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Усього представлено 24 категорії, серед яких: “Продукти харчування”, “Бізнес та фінанси”, “Нерухомість”, “Сфера послуг”, “Автотематика” та інші. Перемога в кожній з номінацій – це справжня гордість та відзнака для бренду, адже вона підтверджує звання найкращого в своїй галузі.

Компанія LIQUI MOLY Україна здобула перемогу в категорії “Автотематика”, а саме в номінації “Моторна олива 2020 року”. Це ще раз доводить беззаперечну якість продукції та довіру споживачів.

“Отримати народне визнання – це справжня відзнака для нас. Завоювати любов до бренду – не найлегше завдання, але перемога в Українській народній премії доводить, що ми на правильному шляху. Дякуємо нашим клієнтам та споживачам за кожний голос! Ми продовжимо підтверджувати вашу довіру, кожного дня ставати все кращими та не зупинятися на досягнутому. Ця перемога – справжня мотивація для розвитку”, – коментує СЕО компанії Олег Забарний.