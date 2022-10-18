Немало состоятельных граждан нашего государства смогли выехать за границу и вывезти ценные автомобили.

Украинских VIP-беженцев в Монако и на Лазурном берегу становится только больше. На улицах Монако или Ниццы можно увидеть десятки суперкаров и элитных авто на украинских номерах – об этом свидетельствует продолжение расследования “Батальон Монако” от Украинской правды.

Читайте также: В Монако заметили бэтмобиль на украинских номерах

На этот раз в объектив попал экс-депутат Виталий Хомутынник – у него Lamborghini Urus и Bentley Continental GT на чешских номерах, а у его брата – Porsche 911 Turbo.

Дочь Григория Суркиса ездит по Монако на Mercedes-Maybach GLS, а президент ФК “Олимпик” Владислав Гельзин – на Ferrari 458 Italia. Также заметили пасынка Геннадия Кернеса Родиона Гайсинского на Гелендвагене.

Кроме того, в видео засветились мощные Lamborghini Huracan и Aston Martin DB11. А еще – немало разнообразных Mercedes, Maybach, Bentley и Range Rover на украинских номерах.