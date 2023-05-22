Ця машина була виготовлена в єдиному екземплярі у Житомирі, але так і не стала серійною.

Українські військові залучили до бойових дій рідкісну бронемашину “Отаман”, яка була розроблена Державним підприємством “Житомирський бронетанковий завод” у 2015 році.

Відео використання цієї машини з’явилось в соцмережі.

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Концепт “Отаман” – легка броньована машина, призначена для перевезення бійців. Машина створена шляхом встановлення на шасі ГАЗ-66 комплекту броньованих модулів швидкого монтування “Овод”. Час їх монтажу на автомобіль-платформу становив 35-40 хвилин.

Бронеавтомобіль “Отаман” має безкапотне компонування з переднім розташуванням двигуна. За ним розміщене відділення управління, в середній і кормовій частині машини можуть переміщатись військові.

Екіпаж машини складається з двох чоловік, корпус бронемашини зварний, виготовлений зі сталевих броньових листів, розташованих під кутом.

Зараз тільки один існуючий екземпляр бере участь у російсько-українській війні.

Цікаво, що в Україні існує й інший бронеавтомобіль з аналогічною назвою “Отаман” з колісною формулою 6х6 та схожою компоновкою.