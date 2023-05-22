Эта машина была изготовлена в единственном экземпляре в Житомире, но так и не стала серийной.

Украинские военные привлекли к боевым действиям редкую бронемашину "Отаман", которая была разработана Государственным предприятием "Житомирский бронетанковый завод" в 2015 году.

Видео использование этой машины появилось в соцсети.

Также интересно тест-драйв танка по апокалипсису

Концепт "Атаман" – легкая бронированная машина, предназначенная для перевозки бойцов. Машина создана путем установки на шасси ГАЗ-66 комплекта бронированных модулей быстрого монтажа "Овод". Время их монтажа на автомобиль-платформу составляло 35-40 минут.

Бронеавтомобиль "Отаман" имеет бескапотную компоновку с передним расположением двигателя. За ним находится отделение управления, в средней и кормовой части машины могут перемещаться военные.

Экипаж машины состоит из двух человек, корпус сварной бронемашины, изготовлен из стальных броневых листов, расположенных под углом.

Сейчас только один существующий экземпляр участвует в русско-украинской войне.

Интересно, что в Украине существует и другой бронеавтомобиль с аналогичным названием "Атаман" с колесной формулой 6х6 и схожей компоновкой.