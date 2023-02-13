Это трофейная машина, которую наши войска получили в боях, привели в порядок и будут использовать при освобождении украинских территорий.

Этот трофейный монстр, напоминающий танк из апокалипсиса, почти полностью собран ремонтно-восстановительной ротой РВБ третьей отдельной десантно-штурмовой бригады. И на фоне этой машины инженерной очистки, то есть ИМР-2, даже танк выглядит простым механизмом.

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ИМР-2 создавался по достаточно простому рецепту: низ был взят от танка Т-72, а сверху установлено дополнительное оборудование в виде огромного манипулятора и системы разминирования. И что интересно, IMR вошел в историю как единственный автомобиль в мире, который смог работать возле разрушенного реактора Чернобыльской АЭС.

В советской номенклатуре ИМР-2 называлось «Изделие 637», на самом деле было пять различных модификаций, в том числе версия с дистанционным управлением для работы без экипажа в условиях радиационного загрязнения.

Размеры этой машины впечатляют: в высоту 4 метра, 3,5 в ширину и 10 метров в длину. Этот быстрый инструмент для создания дорог весит 44 тонны, и когда он проезжает рядом, вы четко чувствуете, как дрожит земля.

Для сравнения: каждая гусеница этого танка весит больше чем Volkswagen Golf – 1600 кг.

Интересно, зачем же создавать такого монстра? Этот танк способен проложить дороги в непроходимых местах со скоростью до 10 км/ч. То есть вы пешком за ним не успеете. Он выравнивает поверхность даже в густых лесах или разваленных городах, где нужно разбирать превратившиеся в камни дома. И скорость выбора грунта составляет 300-400 кубометров в час, что тоже очень быстро.

На самом деле это чудо инженерии, ведь ИМР-2 сложнее танка Т-72, на базе которого он построен. Здесь много дополнительных систем, причем они взаимосвязаны. Небольшой сбой в одной системе вызывает множество проблем в другой. Впечатляет также продуманность конструкции с точки зрения защиты. Потому что машина бронированная, причем даже гидравлика. Даже электрические провода защищены металлическими секциями, чтобы их не оборвали обломки или пули.

Ковш инженерной машины шириной 4,3 см фактически имеет три рабочих положения, а если учесть еще и транспортное, то четыре. Это даже не манипулятор, а огромные клещи. Они предназначены для уборки мусора, могут покрыть даже ствол огромного дерева, при этом этот ствол срезают ковшом. Можно корчевать пеньки, поднимать тяжелые предметы.

В инженерной машине также есть гусеничный минный трал, который выкладывается перед танком и специальными ножами выкапывает мины из земли и складирует их. Также имеется дополнительная система, которая устанавливается посередине и предназначена для обезвреживания шпилевых мин. Действительно, ИМР может проложить дорогу через минные поля, это его основное предназначение.

Эта удивительная овальная конструкция над кузовом – еще одна кабина, потому что экипаж состоит из двух человек и здесь находится оператор. Желтые окна – тоже защита, они способны скрадывать яркость вспышки ядерного взрыва. Они имеют не только обогрев, но и мойку и обдув воздухом, чтобы их можно было очистить от пыли.

Кабина оператора достаточно тесная. Но он должен ориентироваться в этих желтых окнах. В салоне есть даже прибор радиационной и химической разведки. Его основная функция состоит в том, чтобы герметизировать не только отделения экипажа, но и двигатели, если приборы обнаружат радиацию или заражение. Они закрывают все заслонки на время и открываются только тогда, когда пройдет опасность. Также существует система фильтрации, которая создает избыточное давление в салоне, чтобы в него не попадали загрязненные вещества.

Пульт управления стрелой дистанционный и управлять манипулятором можно с помощью когтей, выйдя из кабины оператора. Я даже пытался поднять ковшом 2-тонный бетонный куб, который предварительно вырыли из земли.

Сказать, что эта машина сложная – ничего не сказать. Она сводит с ума механиков, поскольку имеет еще более сложную гидравлическую систему манипулятора и ковшей, установленных на складном шасси танка Т-72.

Чтобы ездить на такой колоссальной махине, нужен мощный двигатель. Учитывая, что он создавался на базе Т-72, двигатель от него тоже. Это 12-цилиндровый дизель объемом 39 литров и мощностью 840 лошадиных сил с колоссальным крутящим моментом в 3000 Нм. Что интересно, двигатель может запускаться не только электростартером, но и пневматической системой, когда воздух скапливается в баллонах и затем используется для вращения двигателя и его запуска.

Этот двигатель использует больше масла, чем бензина в баке современного малолитражного автомобиля – 76 литров. Аппетит к потреблению горючего у этого гиганта тоже гигантский – от 240 до 500 литров на каждые 100 км в зависимости от режима езды.

Двигатель в принципе мощный, но проблем с его обслуживанием много. Сборка-разборка – это нечто невероятное. Также у него проблемы с горючим. Часто возникают воздушные пробки. Крутящий момент двигателя хорош, но лучше заменить его на более современные моторы.

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Если двигатель в этой машине один, то коробок передач – две. Две передачи каждая на один трек гусениц, а механизм, распределяющий момент между треками, называется гитарой.

Понятно, что с такими данными эта машина уверенно смотрится на бездорожье. По грунтовке он способен ехать со скоростью 35 км/ч, по трассе даже 50 км/ч. Он преодолевает неподготовленные броды глубиной 1,2 м, канавы шириной 2,7 м, это даже не половина машины, берет вертикальную стенку 80 см и способен форсировать подъемы в 30 градусов.