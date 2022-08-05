Таким чином, цей Мерседес став найдорожчим авто у 124-му кузові в історії.

Мова йде про Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupe 1988 року випуску. На перший погляд може здатися, що він абсолютно звичайний і нічим не примітний. Але шанувальники німецького автопрому і Мерседесів добре знають, що це просто діамант на колесах.

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А все тому, що таких автомобілів було вироблено не більше 30 (!) штук. Їх виробництво налагодили тоді, коли німецька марка тільки-но придбала AMG. Простіше кажучи, Mercedes-Benz W124 6.0 AMG Hammer – це раннє творіння придворного тюнінг-ательє.

Подейкують, що чи не з самого початку всі екземпляри «розібрали» колекціонери, але нещодавно один із них з’явився у продажу. Автомобіль 1988 року має пробіг усього 31 тисячу кілометрів (15 років свого життя він просто стояв у гаражі), тому після появи на торгах, усі розуміли, що за дешево він не буде проданий, але навряд чи хтось міг передбачити, що унікальний 124 купе під з молотка за фантастичні $661 800.

За такі гроші сьогодні можна придбати новенькі Ferrari, Rolls-Royce, Bentley чи Lamborghini. Але покупець цього німецького Хаммеру явно хотів олдтаймер, який, до речі, згодом все одно стане ще дорожчим. Зазначимо, що у Мерседес 6.0 AMG Hammer Coupe встановлено 5,5-літровий V8 (розточений до 6-літрового) потужністю 385 кінських сил. Гальма, підвіска – перероблені. Ззовні авто виділяється ексклюзивним кольором Black Pearl, а також 17-дюймовими колесами AMG Aero 1 з шинами Dunlop SP Sport 8000. Всередині – сіра шкіра та дерево.