Таким образом, этот Mercedes стал самым дорогим авто в 124-м кузове в истории.

Речь идет о Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupe 1988 года выпуска. На первый взгляд может показаться, что он абсолютно обычен и ничем не примечателен. Но поклонники немецкого автопрома и Мерседесов хорошо знают, что это просто бриллиант на колесах.

Читайте также: Шпионы впервые сфотографировали новое купе от Mercedes-Benz

А все потому, что таких автомобилей было произведено не больше 30(!) штук. Их производство наладили тогда, когда немецкая марка только что приобрела AMG. Проще говоря, Mercedes-Benz W124 6.0 AMG Hammer – это раннее творение придворного тюнинг-ателье.

Поговаривают, что с самого начала все экземпляры «разобрали» коллекционеры, но недавно один из них появился в продаже. Автомобиль 1988 года имеет пробег всего 31 тысячу километров (15 лет своей жизни он просто стоял в гараже). Поэтому после появления его на торгах все понимали, что за дешево он не будет продан. Но вряд ли кто-то мог предположить, что уникальный купе уйдет с молотка за фантастические $661,800.

За такие деньги сегодня можно приобрести новенькие Ferrari, Rolls-Royce, Bentley или Lamborghini. Но покупатель этого немецкого Хаммера явно хотел олдтаймер, который, кстати, со временем все равно станет еще дороже. Отметим, что у Мерседес 6.0 AMG Hammer Coupe установлен 5,5-литровый V8 (расточенный до 6-литрового) мощностью 385 лошадиных сил. Тормоза, подвеска – переделанные. Внешне авто выделяется эксклюзивным цветом Black Pearl, а также 17-дюймовыми колесами AMG Aero 1 с шинами Dunlop SP Sport 8000. Внутри – серая кожа и дерево.