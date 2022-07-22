Модель, которая заменит двухдверные C-Class и E-Class дебютирует до конца текущего года.

За испытаниями Mercedes-Benz CLE мы наблюдаем довольно давно, но до сих пор нашим шпионам удавалось сфотографировать лишь кабриолеты с мягкой крышей. И только теперь появились первые снимки купе, сам факт работы над которым до сих пор не был подтвержден.

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От виденных ранее прототипов новый тестовый экземпляр отличается не только конструкцией верха: на нем как будто меньше камуфляжа, а головные фары выглядят уже серийными, тогда как раньше ставили явно временные. В остальном это та самая модель.

Семейство CLE заменит купе и кабриолеты сразу и C-, и E-класса: эту информацию производитель уже подтвердил своим дилерам, о чем стало известно в прошлом месяце. Причина – нежелание «Мерседеса» инвестировать в новые поколения сразу нескольких линеек моделей, ниша которых на рынке сокращается под давлением кроссоверного бума.

Технически CLE – это тот самый актуальный C-Class на платформе MRA 2, но он будет отличаться не только числом дверей и контурами профиля, но и, например, оригинальным оформлением лицевой части. При этом купе и кабриолет так же должны получить "заряженную" в AMG модификацию с индексом 63 с плагин-гибридной силовой установкой на основе двухлитровой "турбочетверки". Также ожидаются «подогретые» AMG CLE 43 и CLE 53.

Премьера базовой версии модели, которая также будет гибридом, но умеренным, должна состояться до конца текущего года. Производство наладят на заводе в Бремене. В продажу Mercedes-Benz CLE поступит в первой половине 2023-го и будет доступен, в частности в США.