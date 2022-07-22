Модель, яка замінить дводверні C-Class та E-Class, дебютує до кінця поточного року.

За випробуваннями Mercedes-Benz CLE ми спостерігаємо досить давно, але досі нашим шпигунам вдавалося сфотографувати лише кабріолети з м'яким дахом. І лише тепер з'явилися перші знімки купе, сам факт роботи над яким досі не було підтверджено.

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Від оприлюднених раніше прототипів новий тестовий екземпляр відрізняється не тільки конструкцією верху: на ньому ніби менше камуфляжу, а головні фари виглядають вже серійними, тоді як раніше ставили явно тимчасові. В іншому це та сама модель.

Сімейство CLE замінить купе та кабріолети відразу і C-, і E-класу: цю інформацію виробник вже підтвердив своїм дилерам, про що стало відомо минулого місяця. Причина – небажання «Мерседеса» інвестувати в нові покоління відразу кількох лінійок моделей, ніша яких на ринку скорочується під тиском кросоверного буму.

Технічно CLE – це той самий актуальний C-Class на платформі MRA 2, але він відрізнятиметься не лише числом дверей та контурами профілю, а й, наприклад, оригінальним оформленням лицьової частини. При цьому купе і кабріолет так само повинні отримати "заряджену" в AMG модифікацію з індексом 63 з плагін-гібридною силовою установкою на основі дволітрової "турбочетвірки". Також очікуються «підігріті» AMG CLE 43 та CLE 53.

Прем'єра базової версії моделі, яка також буде гібридом, але помірним, має відбутися до кінця поточного року. Виробництво налагодять на заводі у Бремені. У продаж Mercedes-Benz CLE надійде в першій половині 2023-го і буде доступним, зокрема в США.