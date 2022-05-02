Дефіцит пального може зберігатись до кінця травня. Причому лише у тому випадку, якщо держава зробить вагомі кроки назустріч трейдерам.

Директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн розповів, коли українці матимуть змогу купувати бензин без черг на АЗС. Про це він говорив у ефірі телемарафону на каналі “Україна 24”.

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За словами Куюна, дефіцит пального на українських заправках збережеться і в травні, незважаючи на те, що українські компанії ще у квітні закупили достатню кількість пального для споживачів.

При цьому він наголосив, що влада вже намагається вирішити проблему з дефіцитом палива, проте це досить тривалий процес. “Проблеми навіть не у нас, а в Європи, яка не має відповідних транспортних потужностей, щоб пальне оперативно доставляти. Українські компанії придбали великі обсяги у квітні, але вони не можуть їх доставити в Україну через брак вагоно-цистерн, локомотивів”, – пояснив Куюн.

Крім того, він розповів, що в Україні зараз пальне не зберігають на нафтобазах через війну та ракетні обстріли – його одразу ж доставляють на АЗС.

Нагадаємо, що причиною дефіциту стало припинення співробітництва з Росією та Білоруссю (вони постачали понад 60% необхідного об’єму), масове знищення українських нафтобаз та нафтопереробних заводів. Також важливий фактор – держрегулювання. За нинішніх умов трейдерам не вигідно заводити бензин та продавати його за встановленим урядом цінами.