Дефицит горючего может сохраняться до конца мая. В случае, если государство сделает веские шаги навстречу трейдерам.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал, когда украинцы смогут покупать бензин без очередей на АЗС. Об этом он говорил в эфире телемарафона на канале "Украина 24".

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По словам Куюна, дефицит топлива на украинских заправках сохранится и в мае, несмотря на то, что украинские компании еще в апреле закупили достаточное количество топлива для потребителей.

При этом он подчеркнул, что власти уже пытаются решить проблему с дефицитом топлива, однако это достаточно длительный процесс. “Проблемы даже не у нас, а у Европы, не имеющей соответствующих транспортных мощностей, чтобы горючее оперативно доставлять. Украинские компании приобрели большие объемы в апреле, но они не могут их доставить в Украину из-за нехватки вагоно-цистерн, локомотивов”, – пояснил Куюн.

Кроме того, он рассказал, что в Украине на данный момент горючее не хранят на нефтебазах из-за войны и ракетных обстрелов – его сразу же доставляют на АЗС.