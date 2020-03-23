Вартість нафти знизилась більш ніж удвічі, але ціни на українських заправках лишаються на тому ж рівні. Чому так відбувається, розповів директор Консалтингової группи А-95 Сергей Куюн.

"Зараз є усі підстави знизити ціни на пальне", каже Сергей Куюн. Але в той же час він наголошує що знецінення української національної валюти відіграє значно більшу роль у формуванні цін на АЗС.

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Нафтова криза лише в теорії може вплинути зниження ціни на АЗС. Нафта складає орієнтовно 30-40% у складі бензину і дизельного пального. Виходячи з цього, зазначає Куюн, варто стежити за цінами нафтопродуктів, а не нафти.

"Одразу скажу, що це не буде 30%. Нафта – лише одна складова у ціні нафтопродуктів, що займають понад 30-40%. Відповідно зниження цін на нафтопродукти має скласти 10-15%. У нашому випадку треба стежити за котируваннями нафтопродуктів, а не нафти, темпи змін не завжди пропорційні", - вважає експерт.