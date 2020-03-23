Стоимость нефти снизилась более чем вдвое, но цены на украинских заправках остаются такими же. Почему так происходит рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Сейчас есть все основания снизить цены на топливо", – говорит Сергей Куюн. Но в то же время он подчеркивает, что обесценивание украинской национальной валюты играет большую роль в формировании цен на АЗС.

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Нефтяной кризис лишь в теории может повлиять на снижение цены на АЗС. Нефть составляет ориентировочно 30-40% в составе бензина и дизельного топлива. Исходя из этого, отмечает Куюн, стоит следить за ценами нефтепродуктов, а не нефти.

"Сразу скажу, что это не будет 30%. Нефть – только одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно, снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны", – считает эксперт.