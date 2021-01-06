Вартість бензину та дизельного пального в Україні упродовж 2021 року може зрости до 20%. Про це розповів економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

Головними чинниками, що впливатимуть на вартість пального є знецінення української національної валюти, зміна податкового законодавства та вартість сирої нафти.

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"Ми маємо три ключові фактори, які як правило впливають на цей ринок. Це фактор обмінного курсу, податкової політики та світові ціни на цей ресурс, зокрема на нафту. Звісно, ще є шокові речі, наприклад, якщо стає на ремонт якийсь комбінат, або якесь ембарго запроваджується тощо. Відповідно, упродовж наступного року я бачу можливість зростання цін на нафту, зокрема на світовому ринку десь до 60-65 дол. за барель. Відповідно, це говорить про можливість зростання ціни на нафту до 20% упродовж 2021 року", - розповів Андрій Блінов.

На уточнююче запитання, чи вартість бензину та дизельного пального упродовж наступного року може зрости до 20%, Андрій Блінов відповів "Так, у разі відповідного зростання нафти".