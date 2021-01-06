Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине в течение 2021 года может вырасти до 20%. Об этом рассказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

Главными факторами, которые будут влиять на стоимость топлива является обесценивание украинской национальной валюты, изменение налогового законодательства и стоимость сырой нефти.

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"У нас есть три ключевых фактора, которые как правило влияют на этот рынок. Это фактор обменного курса, налоговой политики и мировые цены на этот ресурс, в частности на нефть. Конечно, еще есть шоковые вещи, например, если становится на ремонт какой-то комбинат, или какое эмбарго вводится. Соответственно, в течение следующего года я вижу возможность роста цен на нефть, в частности на мировом рынке где-то до 60-65 долл. за баррель. Соответственно, это говорит о возможности роста цены на нефть до 20% в течение 2021 года", – рассказал Андрей Блинов.

На уточняющий вопрос, может ли вырасти стоимость бензина и дизельного топлива в течение следующего года до 20%, Андрей Блинов ответил "Да, в случае соответствующего роста нефти".