Перебої з постачанням пального можуть "знекровити" Україну. За теперішніх умов торгівля нафтопродуктами для трейдерів втрачає сенс.

На думку експерта паливного ринку Сергія Куюна, зараз, на час воєнного стану, потрібно відкрити ринок нафтопродуктів і звільнити його від податків. Інакше все може зупинитись.

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"Нафта 140 за барель, це на 40% вище, ніж до війни. Нафтопродукти на біржах подорожчали пропорційно. Вчора продзвонив українських та європейських трейдерів, порахував собівартість. Якщо зберегти поточну торгову націнку АЗС, встановлену Кабміном, виходить 48-50 грн/л. Є ще варіант: паливо просто зникне. Його просто перестануть привозити", – пише експерт на своїй сторінці у соцмережі.

Сергій Куюн вважає, що Уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне – ПДВ та акциз. Також необхідно змінювати формулу держрегулювання, вона довоєнна та вже не має майже нічого нового з новою реальністю.

"Тоді пальне буде в межах 34 та 37 грн/л бензин та ДП відповідно (при поточних нафтових котируваннях). Так, втрати бюджету тощо, але іншого виходу просто немає", – впевнений експерт.

На думку Сергія Куюна, наразі основне завдання – наповнити ринок. Для цього має бути елементарна економіка поставок, до того ж не так для українських, як для закордонних постачальників. І не лише тому, що хтось за кордоном хоче нажитися (хоча, звичайно, ж хоче і хоче сильно), об'єктивно нова логістика набагато витратніша, ніж із Росії та Білорусі. Тільки бізнес-стимули можуть заповнити ринок.

"На паливному ринку всі знають хрестоматійну історію постачання американського контингенту в Афганістані. Паливо туди тягли, зокрема, з Литви й продавалося з премією $500-1000/т. Це при тому що сам продукт коштував на ринку $500. Але завдання було вирішено. Ми живемо за часів, коли простих рішень немає", – наводить приклад воюючої країни експерт.