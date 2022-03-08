Перебои со снабжением горючего могут "обескровить" Украину. В нынешних условиях торговля нефтепродуктами для трейдеров теряет смысл.

По мнению эксперта топливного рынка Сергея Куюна, сейчас, во время военного положения, нужно открыть рынок нефтепродуктов и освободить его от налогов. Иначе все может остановиться.

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"Нефть 140 за баррель, это на 40% выше, чем до войны. Нефтепродукты на биржах подорожали пропорционально. Вчера прозвонил украинских и европейских трейдеров, посчитал себестоимость. Если сохранить текущую торговую наценку АЗС, установленную Кабмином, выходит 48-50 грн// Есть еще вариант: топливо просто исчезнет. Его просто перестанут привозить", - пишет эксперт на своей странице в соцсети.

Сергей Куюн считает, что правительству необходимо отменять все налоги на топливо – НДС и акциз. Также необходимо изменять формулу госрегулирования, она довоенная и уже не имеет ничего нового с новой реальностью.

"Тогда топливо будет в пределах 34 и 37 грн/л бензин и ДТ соответственно (при текущих нефтяных котировках). Да, потери бюджета и т.д., но другого выхода просто нет", - уверен эксперт.

По мнению Сергея Куюна, сейчас основная задача – наполнить рынок. Для этого должна быть элементарная экономика поставок, к тому же не столько для украинских, сколько для зарубежных поставщиков. И не только потому, что кто-то за границей хочет нажиться (хотя, конечно, хочет и сильно), объективно новая логистика намного затратнее, чем из России и Беларуси. Только бизнес-стимулы могут заполнить рынок.

"На топливном рынке все знают хрестоматийную историю поставок американского контингента в Афганистане. Топливо туда тащили, в частности, из Литвы и продавалось с премией $500-1000/т. Это при том, что сам продукт стоил на рынке $500. Но задача была решена. Мы живем во времена, когда простых решений нет", - приводит пример воюющей страны эксперт.