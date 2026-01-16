Експерти прогнозують зростання цін на пальне, але дефіциту не буде

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів про ситуацію на ринку пального. За словами експерта пальне буде дорожчати і далі, але перейматись через це не варто. Урядовець Денис Шмигаль запевняє що дефіциту не буде.

Попит на пальне зріс, найбільше у столичному регіоні, де продажі в мережах підвищилися на 25–40 відсотків. Водночас дефіциту немає. У грудні імпорт дизпального перевищив 800 тисяч тонн, що є рекордом за 30 років спостережень при середньому споживанні 550–600 тисяч тонн. Поточні постачання залишаються стабільними.

Ціни на пальне

Ймовірність зростання цін існує, але не тільки через підвищений попит. Основні чинники — світові котирування та валютний курс. За перші два тижні року ціна нафти зросла приблизно на 10 відсотків, а дизпальне подорожчало на близько 60 доларів за тонну, що еквівалентно приблизно 2,5 гривні за літр. Додатково долар подорожчав на 1 гривню, що автоматично додає понад 80 копійок на літрі пального, оскільки ринок повністю імпортозалежний.

Також з 1 січня відбулось заплановане українською владою підвищення акцизів на моторне пальне, у результаті якого бензин подорожчав на 1,75 грн/л; дизпальне – 2,25 грн/л; автогаз – 1,5 грн.

Сумарно закупівельна вартість вже значно зросла. Частину цього підвищення ринок компенсував за рахунок маржі на початку січня, але повністю поглинути подальше зростання не зможе. За збереження поточних умов протягом найближчих двох тижнів Сергій Куюн прогнозує можливе подорожчання на рівні близько 2 гривень за літр.

Ключовий висновок

Пальне на ринку є і його вистачить. Основний ризик — ціновий, пов’язаний із зовнішніми та внурішніми факторами. Забезпеченість ресурсом наразі не викликає системних побоювань у Сергія Куюна.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль також стверджує що Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.

«У грудні вийшли на рекордні показники імпорту за останній рік. Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тис. тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю. Це дозволяє підтримувати стабільні резерви на рівні понад 20 днів середнього споживання», - запевняє український урядовець.