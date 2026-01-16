Эксперты прогнозируют рост цен на топливо, но дефицита не будет

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал о ситуации на рынке горючего. По словам эксперта топливо будет дорожать и дальше, но переживать из-за этого не стоит. Чиновник Денис Шмыгаль уверяет что дефицита не будет.

Спрос на топливо вырос, больше всего в столичном регионе, где продажи в сетях повысились на 25–40 процентов. В то же время дефицита нет. В декабре импорт дизтоплива превысил 800 тысяч тонн, что является рекордом за 30 лет наблюдений при среднем потреблении 550–600 тысяч тонн. Текущие поставки остаются стабильными.

Цены на топливо

Вероятность роста цен существует, но не только из-за повышенного спроса. Основные факторы - мировые котировки и валютный курс. За первые две недели года цена нефти выросла примерно на 10 процентов, а дизтопливо подорожало на около 60 долларов за тонну, что эквивалентно примерно 2,5 гривны за литр. Дополнительно доллар подорожал на 1 гривну, что автоматически добавляет более 80 копеек на литре топлива, поскольку рынок полностью импортозависимый.

Также с 1 января состоялось запланированное украинской властью повышение акцизов на моторное топливо, в результате которого бензин подорожал на 1,75 грн/л; дизтопливо – 2,25 грн/л; автогаз – 1,5 грн.

Суммарно закупочная стоимость уже значительно выросла. Часть этого повышения рынок компенсировал за счет маржи в начале января, но полностью поглотить дальнейший рост не сможет. При сохранении текущих условий в течение ближайших двух недель Сергей Куюн прогнозирует возможное подорожание на уровне около 2 гривен за литр.

Ключевой вывод

Топливо на рынке есть и его хватит. Основной риск - ценовой, связан с внешними и внутренними факторами. Обеспеченность ресурсом пока не вызывает системных опасений у Сергея Куюна.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль также утверждает, что Украина имеет достаточные запасы топлива и работающие маршруты постоянных поставок.

"В декабре вышли на рекордные показатели импорта за последний год. С начала этого года уже импортировано более 220 тыс. тонн топлива. Ежедневно в Украину заходят тысячи тонн бензина и дизеля. Это позволяет поддерживать стабильные резервы на уровне более 20 дней среднего потребления", - уверяет украинский чиновник.