Те, що для багатьох громадян колишнього радянського союзу є звичним явищем – для європейців справжній екстрим. Один підприємливий фін вирішив на цьому заробити.

Колишній чиновник Ханну Лаурікайнен давно планував залишити офісну роботу. Приводом для радикальної зміни сфери діяльності стала пандемія: Лаурікайнен нарешті виконав свою мрію, відкривши в передмісті Гельсінкі прокат старих "Жигулів".

Читайте також: АвтоВАЗ знову перейменував класичну "Ниву"

Свою невелику фірму фін зареєстрував під назвою Siperian Hummeri Oy або "Сибірський лобстер". Як пояснює видання yle.fi, це гра слів: на фінському слово hummeri означає і лобстера, і позашляховик Hummer. А своєрідним аналогом "Хаммера" можна вважати радянську Lada Niva, вважає Лаурікайнен.

На сьогодні в автопарку прокатної фірми є десять "Жигулів", випущених на експорт і привезені до Фінляндії з прибалтійських країн. Вісім з них можна взяти в оренду. Свою невелику колекцію Лаурікайнен розмістив у дворі старого складу, а кожній машині дав ім'я: блакитний ВАЗ-21013 (Lada 1200S) він кличе Nappisilmä ("Око-намистинка"), помаранчевий ВАЗ-2103 - Troikka, а зелену Lada Niva - Boss.

За словами Лаурікайнена, поки сервіс не користується великою популярністю, але кожен клієнт, який приходив до нього - особливий. Наприклад, один бізнесмен приїхав на Mercedes-Benz і взяв напрокат "шістку", щоб поїхати на ній на ділову зустріч. Він заявив, що давно подумував про покупку "Жигулів", проте після поїздки від цієї ідеї відмовився.

Колишній чиновник розповів, що є давнім шанувальником колись популярного в Фінляндії радянського автопрому. Лаурікайнена може самостійно полагодити кожен з наявних у нього раритетів: принаймні, поки він справлявся з усіма поломками, при цьому не маючи великого досвіду.

"Щось є в цих автомобілях. Принаймні, від цікавості навколишніх не вийде сховатися, якщо виїжджаєш на "Ладі". Просто з'їздити в магазин на ній не вдасться, обов'язково знайдуться охочі поговорити й обговорити автомобіль", - каже підприємець.

Лаурікайнен визнає, що з точки зору грошей прокат "Жигулів" - "абсолютно божевільна витівка", але поки він жодного разу не пошкодував про своє рішення піти з політики. Незабаром він сподівається поповнити свій автопарк новими "Ладами", а також запустити нові сервіси - наприклад, продавати пакети з тестовими поїздками на різних моделях.