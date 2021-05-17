То, что для многих граждан бывшего советского союза является привычным явлением – для европейцев настоящий экстрим. Один предприимчивый финн решил на этом заработать.

Бывший чиновник Ханну Лаурикайнен давно планировал оставить офисную работу. Поводом для радикальной смены сферы деятельности стала пандемия: Лаурикайнен наконец исполнил свою мечту, открыв в пригороде Хельсинки прокат старых "Жигулей".

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Свою небольшую фирму фин зарегистрировал под названием Siperian Hummeri Oy или "Сибирский лобстер". Как поясняет издание yle.fi, это игра слов: на финском слово hummeri означает и лобстера, и внедорожник Hummer. А своеобразным аналогом "Хаммера" можно считать советскую Lada Niva, считает Лаурикайнен.

На сегодня в автопарке прокатной фирмы есть десять "Жигулей", выпущенных на экспорт и привезенные в Финляндию из прибалтийских стран. Восемь из них можно взять в аренду. Свою небольшую коллекцию Лаурікайнен разместил во дворе старого состава, а каждой машине дал имя: голубой ВАЗ-21013 (Lada 1200S) он зовет Nappisilmä ("Глаз-бусинка"), оранжевый ВАЗ-2103 - Troikka, а зеленую Lada Niva - Boss.

По словам Лаурикайнена, пока сервис не пользуется большой популярностью, но каждый клиент, который приходил к нему – особенный. Например, один бизнесмен приехал на Mercedes-Benz и взял напрокат "шестерку", чтобы поехать на ней на деловую встречу. Он заявил, что давно подумывал о покупке "Жигулей", однако после поездки от этой идеи отказался.

Бывший чиновник рассказал, что является давним поклонником некогда популярного в Финляндии советского автопрома. Лаурикайнена может самостоятельно починить каждый из имеющихся у него раритетов: по крайней мере, пока он справлялся со всеми поломками, при этом не имея большого опыта.

"Что-то есть в этих автомобилях. По крайней мере, от любопытства окружающих не получится спрятаться, если выезжаешь на "Ладе". Просто съездить в магазин на ней не удастся, обязательно найдутся желающие поговорить и обсудить автомобиль", – говорит предприниматель.

Лаурикайнен признает, что с точки зрения денег прокат "Жигулей" – "абсолютно безумная затея, но пока он ни разу не пожалел о своем решение уйти из политики. Вскоре он надеется пополнить свой автопарк новыми "Ладами", а также запустить новые сервисы – например, продавать пакеты с тестовыми поездками на разных моделях.