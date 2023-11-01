Закон, який дозволяє самопідготовку водіїв, вже вступив в силу. Але в Уряді досі працюють над впровадженням самостійної теоретичної підготовки майбутніх водіїв.

29 липня 2023 року набув чинності Закон України, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами. Ці зміни набули чинності одразу після оприлюднення.

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Також у прийнятому Законі йдеться про самостійну підготовку до складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС. Ці зміни набрали чинності 29 жовтня 2023 року. Це означає, що у майбутніх водіїв буде вибір: готуватись до теоретичного іспиту самостійно чи з автошколою.

Аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів без навчання в автошколі, необхідно прийняти та привести низку нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону України. Зокрема внести зміни до наступних документів:

постанови Кабінету міністрів України від 08 травня 1993 року №340;

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №487;

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №490;

Міністерством внутрішніх справ України вже внесено до Уряду проект акту із необхідними змінами, які будуть розглянуті та прийняті у встановленому порядку. Відразу після затвердження та набрання чинності нормативних змін, сервісні центри МВС готові будуть приймати теоретичні іспити в громадян після самопідготовки, які прагнуть стати водіями.

«Ми робимо все можливе, аби якнайшвидше ввести в дію норми Закону України щодо самостійної підготовки до складання теоретичного іспиту у сервісних центрах МВС», - запевняють у МВС.