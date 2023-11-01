Закон, разрешающий самоподготовку водителей, уже вступил в силу. Но в правительстве до сих пор работают над внедрением самостоятельной теоретической подготовки будущих водителей.

29 июля 2023 вступил в силу Закон Украины, предусматривающий введение административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами. Эти изменения вступили в силу после обнародования.

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Также в принятом Законе речь идет о самостоятельной подготовке к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Эти изменения вступили в силу 29 октября 2023 года. Это значит, что у будущих водителей будет выбор: готовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или с автошколой.

Чтобы урегулировать порядок принятия теоретических экзаменов без обучения в автошколе, необходимо принять и привести ряд нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом Украины. В частности, внести изменения в следующие документы:

постановления Кабинета министров Украины от 08 мая 1993 №340;

постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2009 №487;

постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2009 №490;

Министерством внутренних дел уже внесен в Правительство проект акта с необходимыми изменениями, которые будут рассмотрены и приняты в установленном порядке. Сразу после утверждения и вступления в силу нормативных изменений, сервисные центры МВД готовы будут принимать теоретические экзамены у граждан после самоподготовки, стремящихся стать водителями.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ввести в действие нормы Закона Украины о самостоятельной подготовке к сдаче теоретического экзамена в сервисных центрах МВД», — уверяют в МВД.