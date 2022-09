У грі Call of Duty вперше з'явиться електромобіль – електричний пікап GMC Hummer EV. Електричний пікап заявлений одразу у двох нових частинах популярного шутера.

Представлений наприкінці 2021 року GMC Hummer EV виявився затребуваним серед клієнтів марки. За даними виробника, кількість попередньо замовлень на електропікап і побудований на його основі кросовер перевищила 77 000 одиниць.

Але схоже настав час 1000-сильному Hummer EV освоювати віртуальний світ. Електропікап з’явиться у двох частинах популярної франшизи відеоігор Call of Duty: Warzone 2.0 та в одиночній Call of Duty: Modern Warfare II. Таким чином, фанати гри отримають можливість промчатися віртуальним світом на найпотужнішому і водночас найтихішому автомобілі у лінійці Call of Duty.

«GMC Hummer EV Pickup — це дійсно перша у світі повністю електрична супервантажівка. Тепер він входить до ігрового світу, де відкриє новий розділ можливостей та об’єднає гравців з усього світу. Впровадження супервантажівки в Call of Duty дозволить гравцям покращити свої враження і надасть новий спосіб гри, що працює на тихому електромобілі, який швидко розганяється», — сказав Дункан Олдред, віце-президент Global Бьюїк та GMC.

Гра Call of Duty: Modern Warfare II дебютує 28 жовтня 2022 року, а Call of Duty: Warzone 2.0 – до кінця осені.