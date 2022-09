В игре Call of Duty впервые появится электромобиль – электрический пикап GMC Hummer EV. Электрический пикап заявлен сразу в двух новых частях популярного шутера.

Представленный в конце 2021 года GMC Hummer EV оказался востребованным среди клиентов марки. По данным производителя, количество предварительных заказов на электропикап и построенный на его основе кроссовер превысило 77 000 единиц.

Читайте также: Hummer H1 превратили во внедорожный дом на колесах

Но похоже пора 1000-сильному Hummer EV осваивать виртуальный мир. Электропикап появится в двух частях популярной франшизы видеоигр Call of Duty: Warzone 2.0 и в одиночной Call of Duty: Modern Warfare II. Таким образом, фанаты игры получат возможность промчаться по виртуальному миру на самом мощном и в то же время самом тихом автомобиле в линейке Call of Duty.

«GMC Hummer EV Pickup — это действительно первый в мире полностью электрический супергрузовик. Теперь он входит в игровой мир, где откроет новый раздел возможностей и объединит игроков со всего мира. Внедрение супергрузовика в Call of Duty позволит игрокам улучшить свои впечатления и предоставит новый способ игры, работающий на тихом электромобиле, который быстро разгоняющемся», — сказал Дункан Олдред, вице-президент Global Бьюик и GMC.