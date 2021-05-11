Аналітики BloombergNEF вважають, що уже в 2027 році виробництво електромобілів стане економічно вигіднішим, ніж виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

За словами фахівців, це стане можливим завдяки зниженню вартості акумуляторів електрокарів та витрат на організацію виділених виробничих ліній. Це зробить такі моделі більш доступними і без спеціального субсидування.

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Падіння цін на літій-іонні акумулятори

Ціни на літій-іонні акумуляторні батареї впали на 87% з 2010 по 2019 рік, а середньозважене середнє значення склало 156 доларів за кВт-год. Ціни на основні матеріали відіграватимуть більшу роль у майбутньому, але впровадження нових хімічних речовин, нових технологій виробництва та спрощених конструкцій упаковки утримає ціни.

Попит на електроенергію

Усі ці електромобілі додають потреби в електроенергії, але не настільки, наскільки ви можете подумати. До 2040 року пасажирські електромобілі споживають 1290 ТВт-год, комерційні електромобілі - 389 ТВт-год, електробуси - 216 ТВт-год, а електричні двоколісні - 69 ТВт-год. У сукупності вони додають лише 5,2% до світового попиту на електроенергію. У багатьох розвинутих економіках електромобілі перешкоджають падінню загального попиту на електроенергію.

Політика та технології

Акумулятори постійно покращуються. Середня щільність енергії акумулятора зростає на 4-5% на рік, і нові хімічні товари потрапляють на ринок. Також збільшуються максимальні швидкості зарядки EV. Політики підштовхують автомобільний ринок до зниження викидів. Норми економії палива, системи квотування та міська політика відіграють дедалі більшу роль.

Висновки

Таким чином, через 6 років автомобілі з електричними силовими установками будуть дешевшими для споживачів, ніж автомобілі на традиційному паливі. Так, середня роздрібна ціна електромобіля середнього розміру без урахування податків становитиме близько 19 тисяч євро, а традиційні авто будуть коштувати так само, або навіть дорожче. Вже до 2030 року електромобіль порівнянної конфігурації буде доступний за 16,3 тисячі євро без урахування податків, а машина з ДВЗ обійдеться майже у 20 тисяч євро.