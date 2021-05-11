Аналитики BloombergNEF считают, что уже в 2027 году производство электромобилей станет экономически более выгодным, чем производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По словам специалистов, это станет возможно благодаря снижению стоимости аккумуляторов электрокаров и затрат на организацию выделенных производственных линий. Это сделает такие модели более доступными и без специального субсидирования.

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Падение цен на литий-ионные аккумуляторы

Цены на литий-ионные аккумуляторные батареи упали на 87% с 2010 по 2019 год, а средневзвешенное среднее значение составило 156 долларов за кВт-ч. Цены на основные материалы будут играть большую роль в будущем, но внедрение новых химических веществ, новых технологий производства и упрощенных конструкций упаковки удержит цены.

Спрос на электроэнергию

Все эти электромобили добавляют потребности в электроэнергии, но не настолько, насколько вы можете подумать. К 2040 году пассажирские электромобили будут потреблять 1290 ТВт-ч, коммерческие электромобили – 389 ТВт-ч, электробусы – 216 ТВт-ч, а электрические двухколесные – 69 ТВт-час. В совокупности они прибавляют лишь 5,2% к мировому спросу на электроэнергию. Во многих развитых экономиках электромобили препятствуют падению общего спроса на электроэнергию.

Политика и технологии

Аккумуляторы постоянно улучшаются. Средняя плотность энергии аккумулятора возрастает на 4 – 5% в год, и новые химические товары попадают на рынок. Также увеличиваются максимальные скорости зарядки EV. Политики подталкивают автомобильный рынок к снижению выбросов. Нормы экономии топлива, системы квотирования и городская политика играют все большую роль.

Выводы

Таким образом, через 6 лет автомобили с электрическими силовыми установками будут дешевле для потребителей, чем автомобили на традиционном топливе. Так, средняя розничная цена электромобиля среднего размера без учета налогов составит около 19 тысяч евро, а традиционные авто будут стоить так же, или даже дороже. Уже к 2030 году электромобиль сопоставимой конфигурации будет доступен за 16,3 тысячи евро без учета налогов, а машина с ДВС обойдется почти в 20 тысяч евро.