В Україні можуть значно подешевшати електромобілі Так, водіїв, які ввозять такі машини з-за кордону, пропонують звільнити від сплати зборів до Пенсійного фонду.

Податкові пільги чекають і на підприємства, які почнуть виробляти електромобілі. Відповідні пропозиції містяться у законопроектах 8159 і 8160, які зареєстровані у Верховній Раді.

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Зокрема у законопроектах запропоновано тимчасово до 31 грудня 2028 року звільнити від мита комплектуючі, що ввозяться на територію України для виробництва автомобілів. Йдеться лише про тих, які оснащені електричними двигунами (одним або декількома). Крім того, передбачається тимчасове скасування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізосіб, які купують легкові автомобілі, обладнані електричними двигунами.

До 31 грудня 2032 року депутати хочуть звільнити від ПДВ підприємства, які реалізують літій власного видобутку, літій-іонні акумулятори, зарядні пристрої для літій-іонних акумуляторів, транспортні засоби, обладнані електродвигунами власного виробництва.

Один із авторів законопроекту, нардеп Михайло Кобцев не готовий назвати, на скільки подешевшають електрокари українського виробництва. "Законопроекти стосуються можливого виробництва електромобілів в Україні. Поки його немає, тому важко сказати, наскільки це буде дешевше від того, що ми імпортуємо", — сказав він.

Однак в Україну вже заходять великі автовиробники. Деякі також функціонують близько десяти років, зокрема у Луцьку, Херсоні, Кременчуці, на Закарпатті. Депутат зазначив, що вони обмежуються простим збиранням, але потенційно зможуть налагодити виробництво електрокарів.

Народний депутат Олександр Кірш нагадав, що при розрахунку вартості електромобіля треба сподіватися не лише на податки. "Все залежить від попиту. З цього вже формуватиметься інфраструктура, заправки — все виходитиме з цього. Якщо інфраструктура буде розвинена, то і ціна буде меншою", — сказав він.

У парламенті також зареєстровано низку законопроектів, якими хочуть розвивати український ринок електрокарів. Проекти 5494-1 і 7156-2 пропонують продовжити режим без сплати ПДВ до 2021 року, не розраховувати податок на надання послуг перевезення на електромобілях. У законопроекті 4033а міститься норма, згідно з якою податок для електрокара не повинен перевищувати дохід покупця машини за один рік.

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В Україні з 1 січня 2018 року електромобілі не обкладаються ПДВ і акцизом на ввезення. Завдяки цьому їхня вартість знизилася на 17%. Наразі українськими дорогами їздить понад 7,4 тис. електрокарів.