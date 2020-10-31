Подія сталася на Європейському авторинку

Дослідницька компанія JATO Dynamic опублікувала звіт з продажу автомобілів на ринку Європи, згідно з яким у вересні поточного року в 27 країнах регіону вперше було продано більше "електричок", ніж "дизелів".

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"Це перший випадок в історії, коли" зелені" моделі перевершили один з типів паливних автомобілів, при цьому ще три роки тому саме дизельні версії домінували на ринку Європи", - йдеться в повідомленні.

Справедливості заради відзначимо, що йдеться не лише про чисті "батарейні" електромобілях (BEV), але і про будь-яких електрифіковані версії, включаючи плагін та інші гібриди (PHEV, HEV). Загалом за вересень поточного року в Європі продали 1,3 мільйона автомобілів (на 1,2% більше, ніж роком раніше), з яких 25% або 327,8 тисячі виявилися електричними. Цікаво, що більша частина з них (173,800 або 13% ринку) виявилися м'якими гібридами, а лише 154 тисячі (12% ринку) – плагін гібридами та електромобілями.

Найбільш продавані електромобілі в Європі: