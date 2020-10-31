Событие случилось на Европейском авторынке.

Это первый случай в истории, когда электрические модели превзошли дизельные автомобили, которые еще три года назад доминировали на рынке Европы.

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Исследовательская компания JATO Dynamic опубликовала отчет по продажам автомобилей на рынке Европы, согласно которым в сентябре текущего года в 27 странах региона впервые было продано больше "электричек", чем "дизелей".

"Это первый случай в истории, когда "зеленые" модели превзошли один из типов топливных автомобилей, при этом еще три года назад именно дизельные версии доминировали на рынке Европы", - говорится в сообщении.

Справедливости ради отметим, что речь идет не только о чистых "батарейные" электромобилях (BEV), но и о любых электрифицированных версиях, включая плагин и другие гибриды (PHEV, HEV). Всего за сентябрь текущего года в Европе продали 1,3 миллиона автомобилей (на 1,2% больше, чем годом ранее), из которых 25% или 327,8 тысячи оказались электрическими. Интересно, что большая часть из них (173,800 или 13% рынка) оказались мягкими гибридами, а лишь 154 тысячи (12% рынка) – плагин гибридами и электромобилями.

Самые продаваемые электромобили в Европе: