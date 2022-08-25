Німецький виробник розкішних автомобілів оголосив про початок виробництва свого першого електричного кросовера американського виробництва — акумуляторної версії позашляховика GLS.

Складальний завод Mercedes у Венсі, штат Алабама, вироблятиме повнорозмірний позашляховик EQS, який надійде в автосалони США восени.

До речі детальний огляд Mercedes EQS

Електрокросовер EQS — перший з двох електромобілів, випущених цього року на складальному заводі в США. Завод у США, один із семи заводів з виробництва електромобілів на трьох континентах, може виробити понад 100 000 електромобілів у наступному році, або приблизно третину своєї річної потужності в 305 000 одиниць.

Завод компанії в Алабамі продовжить виробництво версій GLE і GLS з бензиновими двигунами, а також електричних варіантів. Виробництво електромобілів буде інтегровано в існуючі кузовні та фарбувальні цехи заводу та складальні лінії.