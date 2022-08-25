Немецкий производитель роскошных автомобилей объявил о начале производства своего первого электрического кроссовера американского производства – аккумуляторной версии внедорожника GLS.

Сборочный завод Mercedes в Венсе, штат Алабама, будет производить полноразмерный внедорожник EQS, который поступит в автосалоны США осенью.

Кстати подробный обзор Mercedes EQS

Электрокроссовер EQS – первый из двух электромобилей, выпущенных в этом году на сборочном заводе в США. Завод в США, один из семи заводов по производству электромобилей на трех континентах, может произвести более 100 000 электромобилей в следующем году или примерно треть своей годовой мощности в 305 000 единиц.

Завод компании в Алабаме продолжит производство версий GLE и GLS с бензиновыми двигателями, а также электрических вариантов. Производство электромобилей будет интегрировано в существующие кузовные и покрасочные цеха завода и сборочные линии.