Здатність електричного Ford F-150 Lightning до обігріву салону порівнюється зі старішими автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння.

Обігріти автомобіль взимку часом непросто – потрібно розчистити сніг на лобовому склі та дати салону прогрітися. Принаймні так відбувається із традиційними авто. У електромобілів ситуація інша.

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У нових електромобілях, таких як Ford F-150 Lightning, усе може відбуватися набагато плавніше та швидше, частково тому, що транспортному засобу не потрібно нагрівати охолоджуючу рідну, щоб тепле повітря видувало внутрішні вентиляційні отвори. Замість цього він використовує енергію від батарей, щоб нагріти салон, і робить це напрочуд швидко.

Як показує розміщене вище відео, існує величезна різниця між часом, який потрібен електричному F-150 для нагрівання салону, порівняно зі старим Dodge Caravan, який має бензиновий двигун під капотом.

У відео ведучий використовує класичний термометр, щоб побачити, як швидко температура всередині досягає приблизно з 0 градусів Цельсія до комфортних +17.

Для порівняння, щоб звичайний автомобіль подавав гаряче повітря в салон, двигун повинен нагрітися до сам, а потім отримати теплу охолоджуючу рідину в радіатор пічки.

Результат відео, виявився неочікуваним. Попри поширену думку про «холодність» електромобілів Ford F-150 Lightning напрочуд легко та швидко прогрів салон, значно випередивши свого бензинового суперника.