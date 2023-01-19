Способность электрического Ford F-150 Lightning к обогреву салона сравнивается со более старыми автомобилями с двигателем внутреннего сгорания.

Обогреть автомобиль зимой иногда непросто – нужно расчистить снег на лобовом стекле и дать салону прогреться. По крайней мере, так происходит с традиционными авто. У электромобилей ситуация другая.

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В новых электромобилях, таких как Ford F-150 Lightning, все может происходить гораздо плавнее и быстрее, отчасти потому, что транспортному средству не нужно нагревать охлаждающую родную, чтобы теплый воздух выдувал внутренние вентиляционные отверстия. Вместо этого он использует энергию от батарей, чтобы нагреть салон, и делает это удивительно быстро.

Как показывает размещенное выше видео, существует огромная разница между временем, которое требуется электрическому F-150 для нагрева салона, по сравнению со старым Dodge Caravan, имеющим бензиновый двигатель под капотом.

В видео ведущий использует классический термометр, чтобы увидеть, как быстро температура внутри достигает примерно с 0 градусов по Цельсию до комфортных +17.

Для сравнения, чтобы обычный автомобиль подавал горячий воздух в салон, двигатель должен нагреться до самого, а затем получить теплую охлаждающую жидкость в радиатор печки.

Результат видео оказался неожиданным. Несмотря на распространенное мнение о «холодности» электромобилей Ford F-150 Lightning удивительно легко и быстро прогрел салон, значительно опередив своего бензинового соперника.