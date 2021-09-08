Китайці продають електромобілі за ціною сучасних флагманських смартфонів

Нещодавно Samsung презентувала свій найкрутіший смартфон з гнучким екраном – Galaxy Z Fold 3. В Україні такий апарат коштує майже 60 тисяч гривень. А чи знали ви, що за ці гроші можна купити цілий електромобіль? Щоправда, характеристики у нього будуть, м’яко кажучи, дуже скромні.

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Ідеться про ElectricKar K5. Це електричний транспортний засіб, який з технічної точки зору не можна називати автомобілем. Тим не менш, він має деякі ознаки останнього – кабіну та чотири колеса. Хоча кермо в салоні червоного екземпляра видає в ньому мотоциклетну техніку. Але екземпляр у білому кольорі має кругле кермо, як в авто, що добре видно на відео нижче.

ElectricKar K5 продається на Alibaba за ціною від $1,8 тисячі. За ці гроші ви отримаєте "електричку", яка вміє розганятися до 40 кілометрів на годину. Максимальний запас ходу – 66 кілометрів. Ємність акумулятора – 2,7 кіловат-години. Від розетки електрокар можна зарядити за вісім годин.