Китайцы продают электромобили по цене современных флагманских смартфонов.

Недавно Samsung представила свой самый крутой смартфон с гибким экраном – Galaxy Z Fold 3. В Украине такой аппарат стоит почти 60 тысяч гривен. А знали ли вы, что за эти деньги можно купить целый электромобиль? Правда, характеристики у него будут, мягко говоря, очень скромные.

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Речь идет об ElectricKar K5. Это электрическое транспортное средство, которое с технической точки зрения нельзя называть автомобилем. Тем не менее, оно имеет некоторые признаки последнего – кабину и четыре колеса. Хотя руль в салоне красного экземпляра выдает в нем мотоциклетную технику. Но экземпляр в белом цвете имеет круглый руль, как в авто, что хорошо видно на видео ниже.

ElectricKar K5 продается на Alibaba по цене от $1,8 тысячи. За эти деньги вы получите "электричку", которая умеет разгоняться до 40 километров в час. Максимальный запас хода – 66 километров. Емкость аккумулятора – 2,7 киловатт-часа. От розетки электрокар можно зарядить за восемь часов.