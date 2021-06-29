В Tesla работают над новой начальной моделью стоимостью 25 тыс. долларов в базовой версии. Представить ее должны в 2023 году и, скорее всего, она будет названа Model 2.

Известно, что самый доступный электромобиль Тесла будет хэтчбеком с-класса. Его производство наладят на новом заводе в Берлине, а также в Китае. Европейский рынок считается приоритетным для модели, а основным ее конкурентом называют электрокар Volkswagen ID.3.

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Скорее всего, новая Tesla Model 2 по дизайну будет повторять своих старших и более дорогих собратьев Model 3 и Model Y. Именно у них и позаимствуют платформу для хэтчбека.

По предварительной информации, уже базовая Tesla Model 2 сможет проезжать около 400 км без подзарядки, а в топовой версии запас хода превысит 550 км Таких результатов помогут достичь аккумуляторы Tesla нового поколения, получившие обозначение 4680.