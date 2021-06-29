У Tesla працюють над новою початковою моделлю вартістю 25 тис. доларів в базовій версії. Представити її повинні в 2023 році і, швидше за все, вона буде названа Model 2.

Відомо, що найдоступніший електромобіль Тесла буде хетчбеком С-класу. Його виробництво налагодять на новому заводі в Берліні, а також в Китаї. Європейський ринок вважається пріоритетним для моделі, а основним її конкурентом називають електрокар Volkswagen ID.3.

Читайте також: Tesla продовжить купувати акумулятори у китайців

Швидше за все, нова Tesla Model 2 по дизайну буде повторювати своїх старших і більш дорогих побратимів Model 3 і Model Y. Саме у них і запозичать платформу для хетчбека.

За попередньою інформацією, вже базова Tesla Model 2 зможе проїжджати близько 400 км без підзарядки, а в топової версії запас ходу перевищить 550 км. Таких результатів допоможуть досягти акумулятори Tesla нового покоління, що отримали позначення 4680.