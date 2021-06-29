Китайський акумуляторний гігант продовжив угоду з Tesla про постачання іонно-літієвих акумуляторів

Ціна акцій китайського виробника акумуляторів для електромобілів Contemporary Amperex Technology зросла майже на 3 відсотки у вівторок після того, як компанія підписала нову угоду з Tesla про постачання акумуляторних батарей для американського автовиробника до 2025 року.

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У понеділок компанія Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) оголосила, що підписала угоду з Tesla про постачання іонно-літієвих тягових акумуляторів до кінця 2025 року, таким чином, було продовжено угоду, підписану двома компаніями в 2020 році.

CATL є одним з великих виробників іонно-літієвих акумуляторів в Китаї. Згідно з укладеною в лютому 2020 року угоди, CATL поставляє свою продукцію Tesla в період з липня 2020 року по червень 2022 року.

Як відзначили в CATL, нова угода з Tesla буде діяти з січня 2022 року по грудень 2025 року. Обсяг поставок буде визначатися фактичними замовленнями, які пізніше розмістить Tesla.

За підсумками 2020 року виручка компанії CATL виросла на 9,9 відсотків в річному обчисленні до 50,32 мільярда юанів (близько 7,8 мільярда доларів США). Сумарна потужність реалізованих компанією акумуляторів в тому ж році досягла 46,84 гВт / год, даний показник збільшився на 14,36% в порівнянні з 2019 роком, йдеться в річному звіті, поданому Шеньчженьській фондовій біржі.