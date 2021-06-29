Китайский аккумуляторный гигант продлил соглашение с Tesla о поставках ионно-литиевых аккумуляторов

Цена акций китайского производителя аккумуляторов для электромобилей Contemporary Amperex Technology выросла почти на 3 процента во вторник после того, как компания подписала новое соглашение с Tesla о поставках аккумуляторных батарей для американского автопроизводителя до 2025 года.

Читайте также: Tesla умышленно ухудшила свой автопилот

В понедельник компания Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) объявила, что подписала соглашение с Tesla о поставках ионно-литиевых тяговых аккумуляторов до конца 2025 года, таким образом, было продолжено соглашение, подписанное двумя компаниями в 2020 году.

CATL является одним из крупных производителей ионно-литиевых аккумуляторов в Китае. Согласно заключенному в феврале 2020 сделки, CATL поставляет свою продукцию Tesla в период с июля 2020 по июнь 2022 года.

Как отметили в CATL, новое соглашение с Tesla будет действовать с января 2022 по декабрь 2025 года. Объем поставок будет определяться фактическими заказами, которые позже разместит Tesla.

По итогам 2020 года выручка компании CATL выросла на 9,9 процентов в годовом исчислении до 50,32 миллиарда юаней (около 7,8 миллиарда долларов США). Суммарная мощность реализованных компанией аккумуляторов в том же году достигла 46,84 ГВт/ч, данный показатель увеличился на 14,36% по сравнению с 2019 годом, говорится в годовом отчете, поданном Шэньчжэньской фондовой бирже.