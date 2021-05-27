Компания отказалась от использования радара, оставив компьютеру возможность ориентироваться только по камерам.

Компания Tesla официально объявила о том, что новые электромобили Model 3 и Model Y, которые производятся на заводе в Калифорнии, более не оснащаются передним радаром. Отныне, автопилот ориентируется только по оптическим камерам, что привело к временным ограничениям его функциональности.

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Так, активный круиз-контроль теперь может работать только на скоростях до 120 километров в час, а минимальная дистанция до едущего впереди автомобиля была увеличена. Кроме того, на новых автомобилях, на момент доставки, могут быть отключены функции парковки в узком месте и система удержания в полосе.

В компании уверяют, что эти ухудшения функционала временные и скоро автомобили получат обновления, которые вернут прежние функции автопилота и добавят новые. Машины, которые выпускаются в Шанхае, также лишатся радаров, но в Tesla не уточнили, когда это произойдет.

Решение отказаться от радаров можно объяснить тем, что пока только человеческий мозг способен правильно оценивать дорожную ситуацию и полностью самостоятельно управлять автомобилем. При этом, никаких радаров у человека нет, только его глаза, которые аналогичны камерам. Исходя из этого мы можем предположить, что и компьютеру для анализа дорожной ситуации ничего кроме камер не нужно.

Илон Маск в очередной раз пообещал, что к концу года автопилот Tesla достигнет самого высокого, пятого уровня автономности, то есть машины можно будет выпускать на дороги совсем без водителей. При оценке этого обещания следует учесть, что ранее полноценный автопилот Маск обещал уже к 2017 году, но затем постоянно переносил эти сроки.